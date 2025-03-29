Yaşam

Van'ın Başkale ilçesinde ev yangını

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Van'ın Başkale ilçesinde ev yangını
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde ikamet eden Bişar Uğurlu'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın çevre evlere sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.