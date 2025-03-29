Jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Erzurum'da Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 27 adet gümrük kaçağı telefon ve 240 adet taklit tişört ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:12

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde; 27 adet gümrük kaçağı telefon ile piyasa değeri 480 bin TL olan 240 adet çeşitli markalarda taklit tişört ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olay şüphelisi 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 1 şahıs hakkında ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suç konu malzemelere, ilgili makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan alınan güçle aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.