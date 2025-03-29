Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında soruşturma başlatılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:54

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mihalgazi İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda, Mihalgazi İlçesi'nde şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada 609 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

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