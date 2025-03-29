Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:46

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal edenler ve satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki bazı adreslerde yaptıkları aramada, 7 uyuşturucu hap ve 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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