TEM Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde seyir halindeki otomobil önce kamyonete ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 21:56

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Kaza, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Selimpaşa ile Celaliye arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir kamyonete ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Araç içerisindeki yaralılardan biri kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer yaralı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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