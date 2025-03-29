Tatilin ilk gününde yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü
9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Megakentte arife gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, saat 19.10 sıralarında yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
Arife günü İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritasına göre saat saat 19.10 sıralarında yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı.