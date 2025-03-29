Tatilin ilk gününde yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü

Giriş Tarihi: 29.03.2025 19:17

(Foto: AA)

Arife günü İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritasına göre saat saat 19.10 sıralarında yoğunluk yüzde 2 olarak ölçüldü.

(Foto: ahaber.com.tr)

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı.