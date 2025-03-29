Yaşam

Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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