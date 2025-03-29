Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

Mersin'in Mut ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:40

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Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı ve hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerden Ç.Y.I.'nin kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay ve B.D.'nin ise basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldığı öğrenildi.

Emniyette ve adliye de işlemleri yapılan 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.