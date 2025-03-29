İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babasının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi!

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın vefat eden babası Ahmet Elban'ın cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi. Vali Elban, burada taziyeleri kabul etti.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:41

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Bir süredir tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Elban'ın cenazesi, yakınları tarafından kent merkezindeki Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Vali Elban, burada taziyeleri kabul etti.

Elban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, çeşitli illerden milletvekili ve valiler, protokol üyeleri ile Elban'ın yakınları katıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün Elban ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletmişti.