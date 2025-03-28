Kastamonu'da cinayet! 3 sanığa hapis cezası verildi

Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanık, 12 yıl 4 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:44

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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Tolga Benderlioğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan bu kişinin kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D. ile arkadaşları C.Ç'nin yanı sıra avukatları katıldı.

Kayınpeder O.D. ifadesinde cinayeti tasarlayarak yapmadıklarını belirterek, "Bir anda anlık oldu. Damadım sinirli birisi, kızıma yaptıkları ortada. Sürekli kızımı dövüp bizlere de hakaretlerde ediyordu. Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu." dedi.

Kayınbirader İ.D. ise "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Olayın içinde buldum kendimi. Kardeşim ile Tolga boşanmak istediler. Ben evde otururken onlar beni aradı. Öylelikle evden çıktım. Kafede konuştuk, ondan sonra Tolga kendisini eve bırakmamı istedi benden. Ben bir anda olayın içerisinde buldum kendimi. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

C.Ç. de, "Ben böyle bir olay olmasını istemezdim. Benim tek suçum o gün orada bulunmam. Ben kötülük amaçlı orada bulunmadım. Karşı tarafla da bir husumetim yok." ifadesini kullandı.

Sanık ve avukatların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, O.D. ile oğlu İ.D'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Baba oğula verilen cezayı, suçu haksız tahrik altında işledikleri gerekçesiyle 16 yıla düşüren heyet, ardından İ.D'ye iyi hal indirimi de yaparak cezasını 12 yıl 4 aya indirdi.

Diğer tutuklu sanık C.Ç ise "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda geçtiğimiz yıl 25 Ocak'ta Tolga Benderlioğlu'nun (32) ölü bulunmasının ardından yapılan operasyonda Karabük'te gözaltına alınan kayınpeder O.D, kayınbirader İ.D. ve arkadaşları C.Ç. tutuklanmıştı.