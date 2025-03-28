Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı!

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması dolayısıyla memleketleri, tatil bölgeleri ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:39

Paylaş



ABONE OL

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Havalimanının giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.

Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuvarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında kuyruklar oluştu.

Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

İstanbul Havalimanı'nda bugün planlanan 1544 uçuşla 242 bin 455 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 8 ARTACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuvarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanı yönetimi, Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde beklenen yolcu yoğunluğuna yönelik çeşitli alanlarda kapasite artışına gitti.

Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okullardaki ara tatilin çakışması nedeniyle uçuş ve yolcu trafiğinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Bu tarihler arasında yaklaşık 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleşmesi, toplamda ise 1 milyon 240 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

Artan yolcu trafiği göz önünde bulundurularak operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirildi.

Dış hatlar gidiş terminalinde ise işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol noktalarında 18 yeni e-pasaport bankosu hizmete alınarak terminaldeki e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı.

Yolcu işlem ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak için daha önce 88 olan x-ray cihazlarına 22 tane daha ilave yapıldı.

Gelen kat alanında ise bekleme ve işlem alanları genişletilerek 2 pasaport kabini eklendi. Mevcuttaki 8 e-pasaport banko sayısı 11 ilaveyle 19'a çıkarıldı.