Yaşam

Elazığ'da 2 araç çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yaralanan vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Elazığ'da 2 araç çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 AAZ 407 plakalı hafif ticari araç ile 23 EZ 519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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