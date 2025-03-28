Beyşehir'de gıda denetimleri sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ramazan bayramı öncesi yapılan denetimler hız kazandı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:29

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda dedektifleri sahaya çıkarak ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamüllerin üretimini yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri ile fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapıldı. Ayrıca, işletme sahipleri ile çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.

Bayram öncesi yürütülen denetimlere ilişkin olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satın işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimlerinin aralıksız sürmekte olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında; Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşması dolayısıyla tüketimi artan ürünlere istinaden özellikle fırın, pastane ve unlu mamül üretimi yapılan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verildiğinin altı çizilerek, "Tüm gıda işletmelerinde denetimler yapılmaktadır. Gıda hareketliliğinin arttığı bu günlerde vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler" ifadeleri kullanıldı.