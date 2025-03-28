Akçakoca ve Gölyaka'da fidan dağıtıldı

Düzce'nin Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 4 bin 410 fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:34

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Düzce'de Orman haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta dahilinde Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akçakoca Merkez Cami önünde fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 2 bin adet fidanlar ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'de İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İşletme Müdürü Hülya Birtürk, ilçe protokolü, jandarma personeli, emniyet personeli ve işletme müdürlüğümüz personeli katıldı.

Program süresince 1000 adet doğu mazısı ve 10 adet batı ladini dikimi yapıldı. İşletme müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara 1000 adet doğu mazısı, 200 adet kızılcık ve 200 adet ıhlamur fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.