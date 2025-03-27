Şoke eden görüntüler! Sokak ortasında ölümüne dayak

Adana'nın Seyhan ilçesinde kar maskeli 5 kişi sokakta yürüyen bir adamı tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken saldırganların olay yerine otomobil ile geldiği görüldü.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:50

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Yeşilyurt Mahallesi'de gündüz saatlerinde meydana gelen olayda otomobil ile olay yerine gelen 5 kar maskeli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle bir adam öldüresiye dövdü. Tekme, yumruk ve sopalarla feci şekilde darp edilen adamın görüntüleri bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp sırasında sopanın kırıldığı anlar görülürken, 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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