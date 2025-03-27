Otoyolda bu da oldu! Kanser hastası kadının ilaçlarını çaldılar

Ankara’dan Şanlıurfa’daki kızlarını görmek için yola çıkan Ali (65) ve Rukiye Kınasakal (58) çifti, Adana-Mersin otoyolundaki bir benzin istasyonunda kısa bir mola verdi. Ancak bu sırada hırsızlar otomobillerinin kapısını açarak, Rukiye Kınasakal’ın kanser tedavisinde kullandığı ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınlarını çaldı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:29

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Ankara'dan Şanlıurfa'ya kızlarını görmeye giden çift otomobiliyle Adana-Mersin otoyolunda mola verdiği sırada kadının araçtaki kanser ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınları çalındı.

KIZLARINI GÖRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice Gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kınasakal (65) ve eşi Rukiye Kınasakal (58) Ankara'dan Şanlıurfa'daki kızlarını görmek için yola çıktı.

KANSER İLAÇLARINI VE ALTINLARINI ÇALDILAR

Çift Adana-Mersin otoyoluna geldiğinde benzin istasyonunda mola verip otomobili park etti. Bu sırada benzin istasyonuna bir otomobil geldi. Otomobilden inen şahıs Kınasakal çiftinin otomobilini açıp kanser ilaçlarını ve 100 bin lira değerindeki altınları çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Çift otomobile geldiğinde kanser ilaçlarını ve altınları bulamayınca şok oldu. Çift güvenlik güçlerine haber verip şikayetçi oldu.

Ali Kınasakal (65) ve eşi Rukiye Kınasakal (58) (İHA)

"PARAYLA ALMAK ZORUNDAYIZ"

Ali Kınasakal, eşinin 3 yıldır göğüs kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Şanlıurfa'ya kızımızı görmeye gidiyorduk. Benzin istasyonunda mola verdik. 20 saniye içinde arabamızı soydular. Altınları ve eşimin rapor ile alınan kanser ilaçlarını çaldılar. Şu an o ilaçları alamıyoruz. Parayla almak zorundayız. Eşim mağdur oldu üzülüyor" dedi.

"MAĞDUR OLDUM"

Rukiye Kınasakal ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Hırsız çantamı çaldı. Ben çok mağdur durumdayım. Kanser ilaçlarımı da çaldılar. İlaçlarımı alamıyorum çok mağdurum. İlaçlar 3 aydan aya yazılıyor" diye konuştu.

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