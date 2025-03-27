Erzurum’da sağanak yağış uyarısı! Buzlanma ve don tehlikesine karşı tedbir vurgusu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevrelerinin yerel olmak üzere sabah saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:21

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Erzurum ve çevrelerinin yerel olmak üzere sabah saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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