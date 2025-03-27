Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.15 sıralarında yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre bugün (27 Mart 2025) saat 04.15'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi Tarih:2025-03-27
Saat:04:15:42 TSİ
Enlem:36.46917 N
Boylam:25.55417 E
Derinlik:7 km
27 Mart 2025 DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-27 04:15:4236.4691725.554177.0MW3.7Ege DeniziDetay
2025-03-27 03:51:3937.9286129.108067.07ML0.9Pamukkale (Denizli)Detay
2025-03-27 03:49:5138.77543.525566.99ML2.1Tuşba (Van)Detay
2025-03-27 03:37:5040.0502828.319177.0ML1.0Mustafakemalpaşa (Bursa)Detay
2025-03-27 03:31:5236.0980636.291677.0ML1.8Altınözü (Hatay)Detay
2025-03-27 03:10:5536.0852828.720837.0ML1.0Akdeniz - [55.90 km] Seydikemer (Muğla)Detay
2025-03-27 02:49:3839.4216734.711117.0ML0.9Şefaatli (Yozgat)Detay
2025-03-27 02:33:3336.2747228.818337.0ML0.9Akdeniz - [35.26 km] Fethiye (Muğla)Detay
2025-03-27 02:15:1637.2086136.942785.59ML1.4Nurdağı (Gaziantep)Detay
2025-03-27 02:12:0938.3358338.870567.0ML1.4Kale (Malatya)