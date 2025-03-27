Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 27.03.2025 04:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre bugün (27 Mart 2025) saat 04.15'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.