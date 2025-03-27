Yaşam

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.15 sıralarında yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre bugün (27 Mart 2025) saat 04.15'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. (X ekran görüntüsü)AFAD tarafından Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. (X ekran görüntüsü)

DEPREM

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Ege Denizi Tarih:2025-03-27

Saat:04:15:42 TSİ

Enlem:36.46917 N

Boylam:25.55417 E

Derinlik:7 km

Foto: AAFoto: AA

27 Mart 2025 DEPREMLER LİSTESİ

2025-03-27 04:15:4236.4691725.554177.0MW3.7Ege DeniziDetay

2025-03-27 03:51:3937.9286129.108067.07ML0.9Pamukkale (Denizli)Detay

2025-03-27 03:49:5138.77543.525566.99ML2.1Tuşba (Van)Detay

2025-03-27 03:37:5040.0502828.319177.0ML1.0Mustafakemalpaşa (Bursa)Detay

2025-03-27 03:31:5236.0980636.291677.0ML1.8Altınözü (Hatay)Detay

2025-03-27 03:10:5536.0852828.720837.0ML1.0Akdeniz - [55.90 km] Seydikemer (Muğla)Detay

2025-03-27 02:49:3839.4216734.711117.0ML0.9Şefaatli (Yozgat)Detay

2025-03-27 02:33:3336.2747228.818337.0ML0.9Akdeniz - [35.26 km] Fethiye (Muğla)Detay

2025-03-27 02:15:1637.2086136.942785.59ML1.4Nurdağı (Gaziantep)Detay

2025-03-27 02:12:0938.3358338.870567.0ML1.4Kale (Malatya)

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