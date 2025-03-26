Yaşam

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.