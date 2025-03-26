Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.