Trakya'da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi

Trakya'da Ramazan Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 10:50

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Edirne'de vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimler yoğun şekilde sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince fırınlar, unlu mamul ve şekerleme ürünleri üreten, satan iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve tavsiye edilen tüketim tarihi incelendi.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu kontrol etmek, ürünlerin kalitesini denetlemek ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek adına denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlıcı ve şekerlemecileri denetledi.

Denetimlerde söz konusu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken, hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi.

Ekipler uygunluğu olmayan iş yerlerine ceza uyguladı.