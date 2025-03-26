Yaşam

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 160 bin adet ele geçirildi

İzmir'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 160 bin adet ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Konak ilçesinde durduruldu.

Araçtaki aramada, 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi, sürücü B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN