Abartı egzoz taktıran sürücülere ceza yağdı!

Hatay’da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletine abartı egzoz taktıran sürücülere 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı ve tescil belgeleri olmayan araçlar trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:46

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Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor.

Yapılan kontrollerde; standart dışı egzoz sistemine sahip araçlara 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken tescil belgesi olmayan araçlar trafikten men edildi.