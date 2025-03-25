Van'da karganın marketin rafından cips paketini alması kameraya yansıdı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir karganın marketin önündeki raftan aldığı cips paketini açarak yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:33

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Cevdet Paşa Mahallesi'nde bir marketin önüne gelen karga, raftan cips paketini aldı.

Kaldırımda cips paketini gagasıyla açan karganın, cipslerden birkaç tanesini alarak uzaklaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Market sahibi Cahit Baysal, AA muhabirine, karganın her sabah iş yerinin önüne geldiğini söyledi.

Cips alan kargaya müdahale etmediğini belirten Baysal, "Karga her sabah buraya gelerek cips paketini alıyor. Ne yapabilirim ki. O da onun kısmeti." dedi.

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