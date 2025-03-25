Kibriti söndürmeden çöpe attı 4 katlı bina yandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahsın söndürmeden çöpe attığı kibrit faciaya neden oldu. Çöpten çıkan yangında 4 katlı bina alevlere teslim olurken, yangın çatı katına kadar ulaştı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:21

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Beyoğlu'nda yolda yürüyen kişinin sigarasını yaktıktan sonra söndürmeden attığı kibrit, yol kenarındaki çöp ve süngerleri tutuşturarak 4 katlı binada yangın çıkmasına neden oldu. Binanın çatısına ulaşan alevler kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın önünde saat 08.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir kişi sigarasını yaktıktan sonra kibritini yol kenarındaki çöp ve süngerlerin olduğu alana attı. Sönmeyen kibritin tutuşturduğu atıklarda büyüyen alevler, binanın yan cephesindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alevleri fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına ulaşan alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yoldan yürüyen bir kişinin sigarasını yaktıktan sonra attığı kibritin yol kenarında bulunan çöp ve süngerleri tutuşturduğu görülüyor. Kısa sürede büyüyen alevlerin binaya sıçradığı anlarda görüntülerde yer alıyor.

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