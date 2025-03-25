Niğde'de Orman Haftası'nda bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:29

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Hıdırlık mevkisinde Valilik koordinesinde yapılan etkinlikte bin fidan toprakla buluştu. Programa Vali Cahit Çelik, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, Orman Haftası'nın bu seneki temasının gıda ve orman olduğunu hatırlatarak ormanların sadece oksijen deposu olmadığını aynı zamanda gıda temininde çok önemli doğal kaynaklar olduğunu belirtti. Vali Çelik, "Ormanlar meyve, mantar, tıbbi aromatik bitkiler gibi birçok gıda ormanda yetişiyor, sofralarımıza bereket olarak geliyor. Türkiye'deki ormanlık alanına göre, ilimizdeki ormanlık alan biraz az. Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'u orman, ilimizde de bu oran yüzde 9 civarında. Biz de bu kapsamda ilimizdeki ormanlık alanları genişletmek konusunda ciddi çabalarımız var. Geçen sene 850 hektara 200 bin fidan diktik. Bu sene de hedefimiz yine aynı şekilde 500 hektarlık bir alana 200 bin fidan dikmek. Dikeceğimiz her fidan geleceğimize bir nefes, bereket ve gölge olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çelik, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları dikerek can suyu verdi.