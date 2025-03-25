Karaman'daki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:30

Kaza, Koçakdede Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G.'nin (44) kullandığı plakasız motosiklet ile A.T.D. (43) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli elektrikli bisiklet yan yatarak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte üç tekerlekli bisikletteki 7 yaşındaki Y.E.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü kadına yapılan müdahale sırasında oğlu Y.E.A. annesinin başından ayrılmadı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.