Hakkari'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:32

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Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda yapılan etkinlikte fidanlar için yer kazıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Salih Çınar, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vedat Mamak ve Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi İsmail Acı, söz konusu kurumların personeli ve yükümlülerle 100 karaçam, ardıç, sedir ve badem fidanını toprakla buluşturdu.

Katılımcılar, diktikleri fidanlara daha sonra can suyu verdi.