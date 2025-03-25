Avcılar'da otolastikçide yangın paniği

İstanbul Avcılar'da bir otolastikçide yangın çıktı. Yangının iddiaya göre elektrik sistemindeki arızadan çıktığı belirtildi. Alevler bölgeye gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:31

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Avcılar'da iddiaya göre elektrik sistemindeki arıza nedeniyle otolastik tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir otolastik tamiri yapılan iş yerinde saat 03.00 sıralarında başladı. Elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yazıhane bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin iş yerinin yazıhane bölümünü sarması üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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