Eskişehir'de sır ölüm: Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:47

Fotoğraf: DHA

CESET PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.