Yaşam

Eskişehir'de sır ölüm: Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu

Eskişehir'de dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un (75) Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Eskişehir'de sır ölüm: Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

CESET PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SIR ÖLÜM!

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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