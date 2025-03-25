Adana'da yolda telefona bakan genç kız otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Adana'da yolda telefona bakan genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:49

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç S.'ye sürücü Ali Yahya Ç'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpması etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralanırken kaza anları saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sürücü ise gözaltına alındı.