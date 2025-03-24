Şanlıurfa'da dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iletişim yoluyla 16 farklı ilde toplam 29 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 16:05

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin "Atıcı evi" olarak adlandırılan ve kimliklerini gizleyerek faaliyet gösterdikleri bir adresten vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Elde edilen emarelerin ardından Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 17 Mart tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları 9 cep telefonu, 10 sim kart, 1 sim kart bloğu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin İstanbul, Aydın, Niğde, Gaziantep, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa, Erzincan, Karaman, Zonguldak, Ankara, Kütahya, Ordu, Malatya, Manisa ve Bolu'da toplam 29 vatandaşı dolandırarak 6 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.