Yaşam

Edirne'de otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Edirne'de otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta duran 22 NK 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosikletli yere savrularak düştü.

OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.