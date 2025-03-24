Malatya’da iş yerine pompalı tüfekli saldırı!

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçarak uzaklaştı. Polislerin zanlıyı yakalam çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:24

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Malatya'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede konteynerde faaliyet gösteren bir iş yerine bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir adet boş kartuş bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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