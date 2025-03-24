Isparta'da Gelendost Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı. Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:22

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı bildirildi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin devam ettiği öğrenildi.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti. Özmen, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu.

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