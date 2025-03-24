Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu! Tekirdağ'da feci kaza

Tekirdağ'da Süleymanpaşa-Çorlu yolunda feci bir kaza meydana geldi. Süleymanpaşa istikametinde giden araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Kazada 77 yaşındaki yaya Mıstın Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:41

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Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde (Süleymanpaşa - Çorlu yolu) meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ş.E. idaresindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Mıstın Yılmaz'a (77) çarptı.

Feci kaza sonrası yaya Mıstın Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Ş.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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