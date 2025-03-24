Yaşam

Adam öldürmek suçundan 20 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da adam öldürmek suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Adam öldürmek suçundan 20 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

20 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.