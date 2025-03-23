Sivas’ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas’ta ev eşyası satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında iş yerinde bulunan birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:54

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Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Pulur Mahallesi Güneşli sokak üzerinde bulunan ikinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı içeride bulunan eşyalar alev aldı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.