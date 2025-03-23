Yaşam

Eskişehir’de soğuğa rağmen pikap kasasında yolculuk yapan çocuklar

Eskişehir’de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Eskişehir’de soğuğa rağmen pikap kasasında yolculuk yapan çocuklar

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Efsaneler Sokak üzerinde gece saatlerinde ilerleyen 42 NG 954 plakalı bir pikap aracın kasasında yolculuk eden 2 çocuk dikkat çekti.

SOĞUĞA RAĞMEN PİKAP KASASINDA YOLCULUK YAPAN ÇOCUKLAR

Hiçbir güvenlik önlemi olmadan soğuk havaya rağmen kasada yolculuk yapan çocukların hali 'pes' dedirtti. Aracın yolcu koltuğu yerine kasada taşınan çocuklar kilometrelerce bu şekilde ilerledi.