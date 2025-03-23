Yaşam

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi.

SAMSUN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Yaren Sezer (27) idaresindeki 55 AEA 426 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yaren Sezer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.