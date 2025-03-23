Yaşam

El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek park halindeki otomobile çarptı

Osmaniye’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek park halindeki otomobile çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Otomobil, karşı şeritte park halinde duran otomobile çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.