El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek park halindeki otomobile çarptı

Osmaniye’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 16:22

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Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı.

Otomobil, karşı şeritte park halinde duran otomobile çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.