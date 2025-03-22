Twitter logosu açık artırmada 34 bin 375 dolara satıldı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın alıp adını "X" olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'ın mavi kuş logosu, açık artırmada 34 bin 375 dolara satıldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:50

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ABD medyasının haberine göre şu anda "X" olarak bilinen sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'daki eski merkez binasından kaldırılan mavi kuş logosu RR Auction müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. 254 kilogram ağırlığında ve 3.7x 2.7 metre ölçülerindeki ikonik logo, 34 bin 375 dolara alıcı buldu. Alıcının ismi ise açıklanmadı.

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini "X" olarak değiştirmiş ve şirketin bulunduğu binadaki farklı eşyaları açık artırmayla satmıştı.

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