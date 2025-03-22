Iğdır'da gıda güvenliği kontrolleri sürüyor

Iğdır'da Ramazan ayı boyunca gıda güvenliği kontrolleri yetkililer tarafından sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:52

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Iğdır'da, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim faaliyetleri Ramazan ayı boyunca da aralıksız devam etmektedir. Ramazan ayı dolayısıyla tüketim alışkanlıklarında meydana gelmesi beklenen değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artması muhtemel ürünlerin denetimleri titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri un ve unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri, tatlılar ve Ramazan kolisi adı altında satışa sunulabilecek çeşitli gıda ürünlerinin etiket bilgilerini tek tek inceledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri bu ürünlerin üretim süreçlerinden satışa sunulmalarına kadar her aşamada insan sağlığını koruyacak tedbirleri almaya ve uygulamaya devam etmektedir.