Samsun'da kumar oynayanlara ceza!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:54

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İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Sungurlu Mahallesi'nde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Oyun salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.Ç. (53) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza verdi.

Sarıcalı Mahallesi'nde de oyun salonuna operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibi H.O. (50) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.