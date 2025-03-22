Antalya için zirai don uyarısı
Antalya'nın iç kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.