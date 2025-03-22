Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:24

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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Ermenek ilçesinden, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne böbrek hastası Fatma Duran'ı taşıyan Mustafa Baştuğ (45) idaresindeki 70 DP 112 plakalı ambulans, kavşakta Halil Kızıltaş (38) yönetimindeki 70 ED 150 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobildeki Havva Kızıltaş (35), Emine Keskin (55) ve Y.K. (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılarla, ambulanstaki hastayı başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.