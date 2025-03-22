Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adresteki aramada, 50 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.