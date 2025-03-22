Kapının açılmamasından şüphelendi: Evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 22.03.2025 05:58

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı. Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.