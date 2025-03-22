Elazığ'da yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler araç kullanmakta zorlanırken yetkililerden kuvvetli yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 05:50

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Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Yağışlar birlikte kent beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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