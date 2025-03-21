Şarkıcı Aydilge Yaren Leylek'i ziyaret etti

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:18

Yaren Leylek , 14. kez Eskikaraağaç Köyü'ne döndü. 2011 yılında Uluabat Gölü'nde balık tutarken Adem Yılmaz 'ın kendisine ikram ettiği balıklarla başlayan bu eşsiz dostluk, yıllardır devam ediyor.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Aydilge Yaren Leylek ve Adem Amca'ya misafir oldu / İHA

Balıkçı Adem Yılmaz / DHA

Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.