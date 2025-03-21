Şarkıcı Aydilge Yaren Leylek'i ziyaret etti
Baharın gelişiyle özdeşleştirilen Yaren Leylek, bu yıl da geleneği bozmadı ve Adem Amca ile buluştu. Şarkıcı Aydilge ise 14'üncü kez göçten dönen Yaren Leylek ve Adem Amca'yı Eskikaraağaç Köyü’nde ziyarete gitti.
Yaren Leylek, 14. kez Eskikaraağaç Köyü'ne döndü. 2011 yılında Uluabat Gölü'nde balık tutarken Adem Yılmaz'ın kendisine ikram ettiği balıklarla başlayan bu eşsiz dostluk, yıllardır devam ediyor.
Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.