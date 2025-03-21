Buzdolabına sakladığı 62 bin 770 euro gümrükte yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte isteyen Türkiye plakalı tır sürücüsün buzdolabına gizlediği 62 bin 770 euro komşunun gümrük memurları tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 08:43

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Almanya'dan gelip Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmek isteyen tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük noktasına geldi. Türk vatandaşı şoför, taşıdığı eşyaya ait düzenli belgelerde kozmetik ürünlerini olduğunu belirtti.

Tır "risk analizi" yöntemi kullanılarak detaylı bir gümrük muayenesine yönlendirildi. Fabrikaya ait sürücü mahallinin buzdolabının arkasındaki duvarda ve içinde bulunan boşluğunda yapılan kontrollerde, şeffaf poşetlerle folyoya sarılı beyaz kağıt zarflar içerisinde euro banknotları bulundu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada ceketinin ceplerinde ve cüzdanında beyan edilmeyen paralar da bulundu. Beyan edilmeyen toplam 62 bin 770 euroya el konuldu.

Haskovo Bölge Müdürlüğü gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

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